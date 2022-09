Elettra Lamborghini e l’intervista a Belve | Francesca Fagnani svela un retroscena | Cattelan interviene

(Di mercoledì 28 settembre 2022), ospite di “Stasera c’è”, ha citatota saltata a “” dopo averla registrata. La conduttrice ha parlato di chiacchierate difficili con gli ospiti menzionando alcune difficoltà in corsa., ilsuSe qualcuno si è mai rifiutato di mandare in onda una intervista? La... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Elettra Lamborghini pubblica la lettera inviata dal legale alla produzione del #GFVIP, seguita da una riflessione p… - BettyLaRosa13 : Il Gf con gli ascolti,il conduttore e ki lo affianca in studio vanno sempre più in basso..La recita tra Luca,la fid… - Soniiuu : RT @trash_italiano: Elettra Lamborghini pubblica la lettera inviata dal legale alla produzione del #GFVIP, seguita da una riflessione perso… - blogtivvu : Elettra Lamborghini mette un “like” sospetto contro Ginevra che confermerebbe una assurda teoria - amorosohugsme : RT @Ri_Ghetto: ELETTRA ELETTRA LAMBORGHINI -

C'è però un nome in particolare che ha deciso di 'chiamarsi fuori dai giochi': è quello di. La ex Riccanza e oggi lanciatissima nel mondo della musica (celebre il suo tormentone ...Francesca Fagnani , ospite di 'Stasera c'è Cattelan', ha citatoe l'intervistata saltata a 'Belve' dopo averla registrata. La conduttrice ha parlato di chiacchierate difficili con gli ospiti menzionando alcune difficoltà in corsa. Francesca ...La giornalista ha raccontato ad Alessandro Cattelan i motivi che hanno portato l'artista a cancellare la messa in onda della sua chiacchierata su Rai Uno, rivelando dettagli inediti ...Elettra Lamborghini e l'intervista a Belve mai mandata in onda, Francesca Fagnani svela un retroscena: Alessandro Cattelan interviene.