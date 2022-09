Covid | 36 632 i nuovi positivi 48 I decessi

(Di mercoledì 28 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 36.632 ial Coronavirus in Italia, su un totale di 198.918 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute. Sono 48 i, che portano il totale delle persone che hanno perso la vita per ilda inizio pandemia a quota 177.024. A livello di ospedalizzazioni, sono 3.715 (62 in più di ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 139 in terapia intensiva. 11 in più di ieri.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 36.632 i nuovi positivi e 48 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - CosenzaChannel : Covid Italia, 36.632 contagi e 48 morti: bollettino del 28 settembre - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Covid, il bollettino di oggi mercoledì 28 settembre 2022: 36.632 nuovi casi e 48 decessi. Tasso di positività al 18,4% https:/… - infoitinterno : Covid: 36.632 positivi, 48 le vittime. Tasso al 18,4% - infoitinterno : Covid oggi Italia, 36.632 contagi e 48 morti: bollettino 28 settembre -

Sono 36.le nuove diagnosi di infezione da Sars - Cov - 2 registrate nelle ultime 24 ore tra i 198.918 ... In ospedale si trovano 3.715 pazientinei reparti ordinari e altri 139 in terapia ...... +1 paziente in terapia intensiva (8) e +19 pazienti negli altri reparti(517). BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 28 SETTEMBRE/ Ministero Salute: +36.casi e 48 morti Questo il bilancio di nuovi ...In un giorno sono stati effettuati 198.918 tamponi, rispetto ai 243.421 delle precedenti 24 ore, e il tasso di positività è al 18,4% ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...