Che esagerato! (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo Elvis e Pinocchio e la serie 1883, Tom Hanks si prepara a lanciare l'anno prossimo il suo primo romanzo. Una diversificazione dei talenti in una carriera lunghissima in cui dagli anni '80 è uno degli attori più significativi della nostra epoca con oltre 50 film. Un numero invidiabile, la cui lettura, però, non sembra sortire nessun orgoglio all'attore. Che, in merito alla qualità del proprio lavoro, ha dichiarato che solo quattro dei suoi film sono davvero buoni. Facendo strabuzzare gli occhi di fan e cinefili. Arriva su Disney+ ...

