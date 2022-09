Byd - I prezzi delle elettriche per l'Europa (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il gruppo cinese Byd ha svelato i prezzi ai quali si può ordinare la sua nuova gamma di Bev disponibile per l'Europa. I modelli, che avevamo visto (e guidato brevemente) in anteprima in Olanda, sono l'Atto 3 (Suv di fascia C), la Tang (ruote alte a sette posti di segmento E) e la berlina sportiva Han (stessa categoria della Tang). Il prezzi ufficializzati, relativi al mercato tedesco sono rispettivamente di 38.000 euro per la Atto 3 e di 72.000 per la Tang e la Han. Il lancio, in ogni caso, è previsto anche in Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio e Lussemburgo, mentre in Norvegia la Tang viene già offerta dall'estate scorsa. I clienti di Francia e Regno Unito avranno accesso alle tre vetture entro la fine dell'anno, mentre per la Spagna e l'Italia si dovrebbe andare, come già anticipato, al 2023. I prezzi italiani al ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il gruppo cinese Byd ha svelato iai quali si può ordinare la sua nuova gamma di Bev disponibile per l'. I modelli, che avevamo visto (e guidato brevemente) in anteprima in Olanda, sono l'Atto 3 (Suv di fascia C), la Tang (ruote alte a sette posti di segmento E) e la berlina sportiva Han (stessa categoria della Tang). Ilufficializzati, relativi al mercato tedesco sono rispettivamente di 38.000 euro per la Atto 3 e di 72.000 per la Tang e la Han. Il lancio, in ogni caso, è previsto anche in Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio e Lussemburgo, mentre in Norvegia la Tang viene già offerta dall'estate scorsa. I clienti di Francia e Regno Unito avranno accesso alle tre vetture entro la fine dell'anno, mentre per la Spagna e l'Italia si dovrebbe andare, come già anticipato, al 2023. Iitaliani al ...

gigibeltrame : BYD non ci va leggero con i prezzi delle sue elettriche: si parte da 38.000 euro, le top costano 72.000 euro… - dragohomer : RT @Anicecom: #BYD sbarca in Europa con la sua gamma di #auto #elettriche e annuncia i prezzi in vista del Salone dell'Automobile di Parigi… - gigibeltrame : BYD in Europa con le auto elettriche HAN, TANG e ATTO 3: disponibilità e prezzi #digilosofia… - telodogratis : BYD in Europa con le auto elettriche HAN, TANG e ATTO 3: disponibilità e prezzi - Asgard_Hydra : BYD in Europa con le auto elettriche HAN, TANG e ATTO 3: disponibilità e prezzi - -