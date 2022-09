QN Motori

Benessere al top Come gli altri modelliHybrid esalta il benessere dei suoi occupanti attraverso una combinazione di design, tecnologia e maestria artigianale. I dettagli dell'...LaEWB (che si prevede rappresenterà, a regime, il 45% delle vendite del modello) viene ... dotata tra l'altro dell'impianto audio premium Naim, e nella specifica, che prevede finiture ... Bentayga S e Azure, due nuovi Suv ibridi nella gamma Bentley - QN Motori Bentley has announced two new plug-in hybrid models for its beefy Bentayga lineup: the Bentayga S Hybrid and Bentayga Azure Hybrid. With these latest additions, half of all Bentayga models (seven out ...La Bentayga Hybrid riceve una nuova batteria da 18 kWh e ha il 15% di coppia in più. Al debutto anche le versioni S e Azure ...