(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il, glie l’didel torneo Atp 250 dinella giornata di29. Ilsarà aperto da Kaichi Uchida contro Cameron Norrie, numero 2 del seeding. A seguire Jenson Brooksby sfiderà il padrone di casa Soonwoo Kwon. Non sono presenti giocatori italiani; di seguito ilcompleto sul cemento coreano. Center Court Dalle 05:00, Kaichi Uchida – Cameron Norrie A seguire, Jenson Brooksby – Soonwoo Kwon A seguire, Taylor Fritz – Mackenzie McDonald Non prima delle 12:00, Casper Ruud – Nicolas Jarry Court 2 Dalle 05:00, Hidalgo/Rodriguez – Bhambri/Myneni A seguire, Chun-Hsin Tseng – Aleksandar Kovacevic A seguire, Taro Daniel – Yoshihito Nishioka SportFace.

Negli altri due incontri di giornata il cileno Nicolas Jarry ha la meglio sul britannico Ryan Peniston per 6 - 3 7 - 6(8) e lo statunitense Steve Johnson supera il coreano Ji Sung Nam per 7 - 6(3) 6 - ...: si rivede finalmente Chung Da registrare a- a esattamente due anni di distanza dall'ultima partita nel circuito maggiore, peraltro nello stesso torneo, quello di casa - la presenza ...Atp Seoul 2022: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 29 settembre. Ecco il programma completo e le partite in programma domani ...Fognini spreca sei set point e cede ai piedi del jeu decisif. Sconfitta con recriminazioni per il tennis azzurro. A Seoul ritorna dopo esattamente due anni Chung ...