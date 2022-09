Ajax, Ihattaren preso di mira: cosa è successo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Vivere nella paura. Il giocatore dell’Ajax, di proprietà della Juventus, Mohamed Ihattaren, si è reso ancora una volta protagonista fuori dal campo, diventando presto bersaglio dell’opinione pubblica. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf, Ihattaren avrebbe visto coinvolta la sua Porsche Panamera in un incendio, nella notte tra lunedì al martedì, mentre si trovava nella cittadina di Utrecht. Come ipotizzato sempre dal De Telegraaf, l’olandese sarebbe da tempo minacciato da un organizzazione criminale, composta da persone con precedenti criminali, molto vicine a lui a e alla sua famiglia. Mohamed Ihattaren Ajax Sempre per lo stesso motivo, Ihattaren era stato costretto a dover rinunciare al ritiro estivo dei lancieri, diretti in Austria. Ancora il De Telegraaf, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 settembre 2022) Vivere nella paura. Il giocatore dell’, di proprietà della Juventus, Mohamed, si è reso ancora una volta protagonista fuori dal campo, diventando presto bersaglio dell’opinione pubblica. Secondo quanto riportato dal De Telegraaf,avrebbe visto coinvolta la sua Porsche Panamera in un incendio, nella notte tra lunedì al martedì, mentre si trovava nella cittadina di Utrecht. Come ipotizzato sempre dal De Telegraaf, l’olandese sarebbe da tempo minacciato da un organizzazione criminale, composta da persone con precedenti criminali, molto vicine a lui a e alla sua famiglia. MohamedSempre per lo stesso motivo,era stato costretto a dover rinunciare al ritiro estivo dei lancieri, diretti in Austria. Ancora il De Telegraaf, ...

