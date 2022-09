WTA Tallinn 2022: avanzano Kontaveit, Haddad Maia e Teichmann. Fuori Rogers (Di martedì 27 settembre 2022) È appena terminata un’altra giornata del WTA 250 di Tallinn. Sul cemento estone si sono disputati oggi sette incontri valevoli per il primo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passano agli ottavi di finale Anett Kontaveit, Beatriz Haddad Maia e Jil Teichmann. L’estone (testa di serie n.1) supera per 3-6 6-2 7-5 la cinese Xiyu Wang, la brasiliana (n.3 del seeding) ha la meglio sulla cinese Xinyu Wang con il punteggio di 6-3 1-6 6-4 e la svizzera (n.9 del torneo) batte la tedesca Laura Siegemund per 6-4 7-6(7). Niente da fare invece per la statunitense Shelby Rogers, sconfitta a sorpresa dalla belga Ysaline Bonaventure con un doppio 6-4. Negli altri incontri di giornata l’americana Ann Li elimina la connazionale Claire Liu con il ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) È appena terminata un’altra giornata del WTA 250 di. Sul cemento estone si sono disputati oggi sette incontri valevoli per il primo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passano agli ottavi di finale Anett, Beatrize Jil. L’estone (testa di serie n.1) supera per 3-6 6-2 7-5 la cinese Xiyu Wang, la brasiliana (n.3 del seeding) ha la meglio sulla cinese Xinyu Wang con il punteggio di 6-3 1-6 6-4 e la svizzera (n.9 del torneo) batte la tedesca Laura Siegemund per 6-4 7-6(7). Niente da fare invece per la statunitense Shelby, sconfitta a sorpresa dalla belga Ysaline Bonaventure con un doppio 6-4. Negli altri incontri di giornata l’americana Ann Li elimina la connazionale Claire Liu con il ...

