Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2022 ore 12:30 (Di martedì 27 settembre 2022) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; RALLENTAMENTI SONO SEGNALATI ANCHE SULLA NOMENTANA IN PROSSIMITÀ DI TOR LUPARA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA TIBURTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA VILLANOVA E TIVOLI TERME IN DIREZIONE Roma; SI PROCEDE A RILENTO SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL'ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NEI DUE SENSI; SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE CODE SULLA PONTINA VIA DI TRIGORIA E SPINACETO IN ENTRATA VERSO Roma. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL ...

