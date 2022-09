Traffico Roma del 27-09-2022 ore 08:00 (Di martedì 27 settembre 2022) Luceverde Roma giorno E ben trovati dalla redazione code sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e lungo la Salaria da Fidene a via dei Prati Fiscali ricordiamo poi che per un albero pericolante è ancora chiusa via di Grottarossa tra via di Quarto Peperino e via Flaminia incolonnamenti sulla Nomentana è lungo la Palombarese da Tor Lupara Verso il raccordo stessa situazione sulla Tiburtina tra Tivoli e Settecamini incolonnamenti poi sull’intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da Scalo San Lorenzo a viale Castrense San Giovanni code poi sulla Appia partire dall’ Aeroporto di Ciampino è lungo la via Pontina per lavori tra Castel Romano a Castel di Decima verso Roma infine sulla raccordo anulare Code in carreggiata interna dalla ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 settembre 2022) Luceverdegiorno E ben trovati dalla redazione code sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e lungo la Salaria da Fidene a via dei Prati Fiscali ricordiamo poi che per un albero pericolante è ancora chiusa via di Grottarossa tra via di Quarto Peperino e via Flaminia incolonnamenti sulla Nomentana è lungo la Palombarese da Tor Lupara Verso il raccordo stessa situazione sulla Tiburtina tra Tivoli e Settecamini incolonnamenti poi sull’intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da Scalo San Lorenzo a viale Castrense San Giovanni code poi sulla Appia partire dall’ Aeroporto di Ciampino è lungo la via Pontina per lavori tra Castelno a Castel di Decima versoinfine sulla raccordo anulare Code in carreggiata interna dalla ...

ItalianAirForce : #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per interce… - robdeangeliss : Luceverde Roma @LuceverdeRoma ?? #treni - Linea convenz Roma - Firenze, traffico ferroviario rallentato in direzione… - VAIstradeanas : 08:14 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #traffico - A24 Tratto Urbano ?????? coda a tratti tra il GRA e bivio Tangenziale Est > Roma #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #treni - Linea convenzionale Roma - Firenze, traffico ferroviario rallentato in direzione Firenze in prossimità d… -