Tiro a volo | Mondiali Osijek 2022 | Grassia in corsa nel trap femminile | ventunesima Jessica Rossi

Leggi su sportface

(Di martedì 27 settembre 2022) Nella seconda giornata di qualificazioni aidi, in corso di svolgimento ad, sono scese in campo le ragazze del. Al termine dei primi 100 piattelli al comando della graduatori provvisoria si trovano la slovacca Zuzana Stefecekova e la cinese Xiaojing Wang, che hanno colpito 97 bersagli. Dietro le due leader ci sono molte atlete che hanno rotto tra i 96 e i 94 piattelli, tra le quali figura anche l’azzurra Giuliache oggi ha realizzato un 46/50 che, con il 48/50 di ieri, fa un totale di 94. In questo momento è in ottava posizione, l’ultima utile per avere accesso alle semifinali. Non benissimo, invece, la campionessa olimpica di Londra 2012,, ed ...