The Mandalorian | Pedro Pascal apre le porte alla possibile realizzazione di un film

Un film di The Mandalorian nel futuro della Disney? Per Pedro Pascal, interprete del protagonista Din Djarin, le possibilità sono molto concrete. The Mandalorian è diventato in breve tempo uno dei progetti televisivi a tema Star Wars più amati dai fan. Grazie all'interpretazione di Pedro Pascal nei panni di Din Djarin, l'introduzione del piccolo Grogu e i crossover inaspettati con le serie animate, The Mandalorian ha saputo soddisfare le attese di una delle fanbase più insaziabili di sempre. Durante una recente apparizione al D23 Expo, Pedro Pascal ha anche parlato della possibilità di un film tratto dalla serie TV, definendosi molto ottimista al riguardo.

