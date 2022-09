Tale e Quale Show ritorna con due spin-off e accompagnerà il pubblico fino al Festival di Sanremo (Di martedì 27 settembre 2022) Carlo Conti Sono ormai dieci anni che Tale e Quale Show è un appuntamento fisso per Rai 1 e anche in questa stagione non mancheranno al venerdì sera le imitazioni e i ricordi di star della musica italiana ed internazionale ad opera di concorrenti famosi (più o meno) a loro volta. La dodicesima edizione del programma partirà il 30 settembre alle 21.25 e segnerà l’avvio di una cavalcata destinata a durare, spin off inclusi, fino al nuovo anno. Anzi, fino al prossimo Festival di Sanremo. Carlo Conti sarà come sempre al timone dello Show, a partire dalla versione standard, che vedrà in giuria l’inossidabile Loretta Goggi insieme a Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio ed un cast di protagonisti formato da Valeria Marini e Alessandra ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 settembre 2022) Carlo Conti Sono ormai dieci anni cheè un appuntamento fisso per Rai 1 e anche in questa stagione non mancheranno al venerdì sera le imitazioni e i ricordi di star della musica italiana ed internazionale ad opera di concorrenti famosi (più o meno) a loro volta. La dodicesima edizione del programma partirà il 30 settembre alle 21.25 e segnerà l’avvio di una cavalcata destinata a durare,off inclusi,al nuovo anno. Anzi,al prossimodi. Carlo Conti sarà come sempre al timone dello, a partire dalla versione standard, che vedrà in giuria l’inossidabile Loretta Goggi insieme a Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio ed un cast di protagonisti formato da Valeria Marini e Alessandra ...

Raiofficialnews : Dagli studi televisivi 'Fabrizio Frizzi', tra poco la conferenza stampa di @taleequaleshow, in onda da venerdì… - qn_giorno : Tale e Quale Show al via: chi sono i concorrenti, la giuria e quando comincia - italiaserait : Tale e quale show – RaiUno: al via da venerdì la XII edizione. Ecco chi sono 11 protagonisti in gara - giuliarosycann1 : RT @rosalinda_news: Rosalinda vi aspetta da questo venerdì 30 settembre in prima serata su Rai 1 a 'Tale e Quale show'! ?? #rosalinda #ro… - blogtivvu : Rosalinda Cannavò prima di Tale e Quale Show svela quale cantante vorrebbe imitare – VIDEO -