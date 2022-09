Soluzioni e strategie utili per combattere lo stress (Di martedì 27 settembre 2022) Lo stress può essere definito come una risposta fisica, emotiva o comportamentale ad un evento o ad una situazione percepiti come minacciosi o impegnativi da affrontare. È normale che le persone provino un po’ di stress nella loro vita, ma quando questa condizione diventa opprimente o cronica, può portare a problemi di salute oltre che sociali. In questo articolo, dunque, discuteremo alcune Soluzioni e strategie di base per combattere questo stato psicofisico negativo. Magnesio, vitamina B e Omega-3 contro lo stress Il magnesio può essere considerato come uno dei rimedi naturali più efficaci contro lo stress, in quanto è in grado di intervenire direttamente sul sistema nervoso, riducendo l’ansia e favorendo il rilassamento. Inoltre il minerale in questione ha un ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 settembre 2022) Lopuò essere definito come una risposta fisica, emotiva o comportamentale ad un evento o ad una situazione percepiti come minacciosi o impegnativi da affrontare. È normale che le persone provino un po’ dinella loro vita, ma quando questa condizione diventa opprimente o cronica, può portare a problemi di salute oltre che sociali. In questo articolo, dunque, discuteremo alcunedi base perquesto stato psicofisico negativo. Magnesio, vitamina B e Omega-3 contro loIl magnesio può essere considerato come uno dei rimedi naturali più efficaci contro lo, in quanto è in grado di intervenire direttamente sul sistema nervoso, riducendo l’ansia e favorendo il rilassamento. Inoltre il minerale in questione ha un ...

