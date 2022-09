Shinzo Abe, funerali di Stato e proteste in piazza (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono iniziati i funerali di Stato per Shinzo Abe, l’ex premier giapponese ucciso lo scorso 8 luglio. Migliaia le persone che partecipano alla cerimonia funebre, con più di 700 sono gli ospiti stranieri che sono arrivati per l’evento, inclusi circa 50 leader di Stato attuali o precedenti. Massiccia la presenza delle forze di sicurezza, con oltre mille soldati che svolgeranno compiti cerimoniali. Il primo ministro Fumio Kishida ha ricevuto le ceneri contenute in una scatola cerimoniale e le ha consegnate agli ufficiali militari che le hanno posto nel centro della sala. Fuori, però, non mancano le proteste, perché circa il 60 per cento della popolazione si dice contraria ai funerali di Stato. Decine di manifestanti si sono radunati nelle aree circostanti ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Sono iniziati idiperAbe, l’ex premier giapponese ucciso lo scorso 8 luglio. Migliaia le persone che partecipano alla cerimonia funebre, con più di 700 sono gli ospiti stranieri che sono arrivati per l’evento, inclusi circa 50 leader diattuali o precedenti. Massiccia la presenza delle forze di sicurezza, con oltre mille soldati che svolgeranno compiti cerimoniali. Il primo ministro Fumio Kishida ha ricevuto le ceneri contenute in una scatola cerimoniale e le ha consegnate agli ufficiali militari che le hanno posto nel centro della sala. Fuori, però, non mancano le, perché circa il 60 per cento della popolazione si dice contraria aidi. Decine di manifestanti si sono radunati nelle aree circostanti ...

