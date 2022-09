Scambiati per ladri e uccisi, l’imputato: “Sentii un lamento” (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho sentito un lamento, sono tornato indietro e ho chiamato i carabinieri”. E’ toccato all’autotrasportatore 54enne Vincenzo Palumbo, sotto processo a Napoli per duplice omicidio volontario aggravato, rispondere oggi alle domande del pm e degli avvocati, nel corso dell’udienza del processo che si sta celebrando a Napoli per la morte di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due ragazzi di Portici uccisi a colpi di pistola nella vicina Ercolano la notte tra il 28 e 29 ottobre 2021, mentre stavano in auto davanti all’abitazione dell’imputato che li aveva Scambiati per due ladri. Parole, quelle di Palumbo, che hanno suscitato commozione e lacrime nei parenti delle vittime seduti in fondo all’aula 115 del Nuovo Palazzo di Giustizia. “Non ha avuto l’impulso di soccorrere dopo avere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho sentito un, sono tornato indietro e ho chiamato i carabinieri”. E’ toccato all’autotrasportatore 54enne Vincenzo Palumbo, sotto processo a Napoli per duplice omicidio volontario aggravato, rispondere oggi alle domande del pm e degli avvocati, nel corso dell’udienza del processo che si sta celebrando a Napoli per la morte di Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due ragazzi di Porticia colpi di pistola nella vicina Ercolano la notte tra il 28 e 29 ottobre 2021, mentre stavano in auto davanti all’abitazione delche li avevaper due. Parole, quelle di Palumbo, che hanno suscitato commozione e lacrime nei parenti delle vittime seduti in fondo all’aula 115 del Nuovo Palazzo di Giustizia. “Non ha avuto l’impulso di soccorrere dopo avere ...

anteprima24 : ** Scambiati per ladri e uccisi, l'imputato: 'Sentii un lamento' ** - iISud24 : Ragazzi scambiati per ladri e uccisi, l’imputato: «Sentii un lamento ma preferii chiamare i carabinieri»… - NapoliToday : #Cronaca Scambiati per ladri e uccisi, Palumbo: 'Ho preferito avvertire i carabinieri perchè ero preoccupato. Avevo… - rep_napoli : Studenti scambiati per ladri e uccisi, l'imputato: 'Sentii un lamento' [aggiornamento delle 15:16] - ANSACampania : Scambiati per ladri e uccisi: imputato, sentii un lamento -