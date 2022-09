Pd | Malpezzi | ' ricostruire identità e parlare al Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set (Adnkronos) - "Il Partito democratico non ha paura di dire che ha subito una sconfitta, perché così si chiama, e non solo non ha paura e non si nasconde, ma dice anche che non si mette in un fortino ma, anzi, vuole costruire un percorso di apertura per capire che cosa non è andato, che cosa deve essere nel futuro, quali devono essere i rapporti rispetto al M5s ma anche rispetto a Calenda, che sono le altre forze che sono all'opposizione del governo della destra". Lo ha detto Simonaa Radio Anch'io. "Il Pd dovrebbe essere capace dial. Non ci siamo riusciti, sicuramente abbiamo dei limiti e abbiamo fatto degli errori. Ma abbiamo tenuto anche di fronte anche a chi ha provato a portarci via consensi -ha spiegato la capogruppo uscente al Senato-. Ora siamo il primo partito che ha la responsabilità oggi ...