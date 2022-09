“Non dimentico”. GF Vip 7, Antonino Spinalbese parla e tutti increduli per l’ultima su Belen (Di martedì 27 settembre 2022) GF Vip 7, Antonino Spinalbese torna a parlare di Belen Rodriguez, parole del tutto inaspettate che hanno immediatamente animato il popolo dei social. Solo poche ore prima l’ex compagno della showgirl era stato censurato per alcune frasi su Santiago De Martino. A lungo nei mesi scorsi si era parlato di una diffida dal trattare aspetti della vita privata che riguardassero Belen la storia con la quale non era finito affatto bene. La storia con Belen non è finita affatto bene. Se non per il bellissimo punto debole: la figlia Luna Marì. “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni. Avevo scelto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022) GF Vip 7,torna are diRodriguez, parole del tutto inaspettate che hanno immediatamente animato il popolo dei social. Solo poche ore prima l’ex compagno della showgirl era stato censurato per alcune frasi su Santiago De Martino. A lungo nei mesi scorsi si erato di una diffida dal trattare aspetti della vita privata che riguardasserola storia con la quale non era finito affatto bene. La storia connon è finita affatto bene. Se non per il bellissimo punto debole: la figlia Luna Marì. “C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni. Avevo scelto ...

