AnsaMarche : Maltempo: lo strazio dei genitori di Mattia. Silvia è scampata a alluvione.Tiziano ha sperato fino all'ultimo -

E il pianto disperato al termine della funzione religiosa racconta tutto il suodi mamma e di donna che si porterà dietro per il resto della vita. Tiziano resterà nella memoria collettiva per ...Marche, ricerca dei due dispersi: sommozzatori al lavoro nel torrente NevolaL'angelo più bello è stato inghiottito dal fango. Si chiamava Mattia Luconi, aveva 8 anni ed era un bambino speciale. (ANSA) ...ANCONA - La pioggia è caduta incessantemente per tutta la notte, poi lentamente in mattinata l'ondata di maltempo si è allontanata dai luoghi dell'alluvione ...