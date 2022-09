Lol – Chi ride è fuori, un ex protagonista avrà una serie tutta sua: ecco di chi si tratta (Di martedì 27 settembre 2022) Uno dei più amati protagonisti di Lol – Chi ride è fuori ha ispirato una nuova serie televisiva che uscirà presto nel 2023. Stiamo parlando di Lillo Petrolo. L’attore, con la sua indimenticabile battuta “So’ Lillo!” è subito diventato virale e sul web hanno iniziato a voler vedere il comico in azione in altri programmi e in altri ruoli. Pubblico accontentato in quanto Lillo Petrolo avrà una serie tutta sua: “Sono Lillo” sarà una serie di otto episodi in totale, prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video. Il titolo del progetto televisivo sarà presentato in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma nella sezione “Freestyle“, per poi approdare su sulla piattaforma Amazon Prime Video nel 2023. Accanto allo stesso Lillo, anche volti noti nel mondo del ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 settembre 2022) Uno dei più amati protagonisti di Lol – Chiha ispirato una nuovatelevisiva che uscirà presto nel 2023. Stiamo parlando di Lillo Petrolo. L’attore, con la sua indimenticabile battuta “So’ Lillo!” è subito diventato virale e sul web hanno iniziato a voler vedere il comico in azione in altri programmi e in altri ruoli. Pubblico accontentato in quanto Lillo Petrolounasua: “Sono Lillo” sarà unadi otto episodi in totale, prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video. Il titolo del progetto televisivo sarà presentato in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma nella sezione “Freestyle“, per poi approdare su sulla piattaforma Amazon Prime Video nel 2023. Accanto allo stesso Lillo, anche volti noti nel mondo del ...

