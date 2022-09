John Cena ha realizzato un nuovo Guinness dei Primati con Make-A-Wish, dimostrando il suo buon cuore (Di martedì 27 settembre 2022) Con un gigantesco numero di desideri realizzati, John Cena ha realizzato un nuovo Guinnes dei Primati legato all'organizzazione Make-A-Wish. Tutti conoscono John Cena per le sue battaglie sul ring e per le sue interpretazioni sul grande schermo. Eppure non tutti sanno che dietro a quel fisico massiccio, allo sguardo truce e alla forza bruta si nasconde un cuore di burro. Di recente il celebre wrestler/attore ha stabilito un nuovo Guinness dei Primati per il maggior numero di desideri realizzati attraverso la Make-A-Wish Foundation. John Cena, per la precisione, ha esaudito oltre 650 desideri. Il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 settembre 2022) Con un gigantesco numero di desideri realizzati,haunGuinnes deilegato all'organizzazione-A-. Tutti conosconoper le sue battaglie sul ring e per le sue interpretazioni sul grande schermo. Eppure non tutti sanno che dietro a quel fisico massiccio, allo sguardo truce e alla forza bruta si nasconde undi burro. Di recente il celebre wrestler/attore ha stabilito undeiper il maggior numero di desideri realizzati attraverso la-A-Foundation., per la precisione, ha esaudito oltre 650 desideri. Il ...

nnnnyck : @Drebae_ @coronguinhu gato John cena - orgoglionerd : John Cena centra un nuovo record per l'attività di beneficenza - vikzumi : @ndagels Gokil... john cena mana john cena? - keithvilani : @FutureBite John Cena and Peter Ndoro. - angelsprada : @23luvr ok john cena -