"Il Pd cresce a Roma": i consiglieri dem trasformano la sconfitta in vittoria (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set — Quel che si dice vedere il bicchiere un po' troppo pieno, al limite del delirio: tra i consiglieri comunali dem capitolini c'è qualcuno che non riesce ad ammettere la clamorosa sconfitta del Pd, uscito malconcio dalla debacle 18-2 nei collegi uninominali, vedendola piuttosto come un «segnale positivo» e «di crescita». Il Pd vede il bicchiere un po' troppo pieno Leggendo un comunicato pubblicato dall'agenzia di stampa Dire alle ore 18:31 di lunedì 26 settembre, ci si imbatte in una quantomai bizzarra analisi del risultato elettorale, tutta a favore del Pd che a Roma «non solo ha tenuto ma è addirittura cresciuto: dal 16,4% delle comunali dello scorso anno, che hanno portato Roberto Gualtieri alla guida del Campidoglio, al 23,2% di queste ultime politiche che ne fanno il secondo partito della capitale ...

