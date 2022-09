I dem vanno bene solo all'estero: dove i cittadini non li conoscono (Di martedì 27 settembre 2022) Altro che "Scegli"! Ma quale cartellone con una parte rossa, quella dei buoni, e l'altra nera, a evocare i fascistoni Meloni e Salvini! Troppo raffinato lo slogan la "Scienza e i vaccini" contrapposto ai "No Vax". Per farcela Letta avrebbe dovuto affidarsi a uno slogan molto più sincero sui manifesti elettorali: «Pd, se non lo conosci, lo voti». Schietto, appunto, e veritiero. I Dem, nella circoscrizione estero, dunque lontano dall'Italia, hanno vinto, e il motivo è semplice: chi vota all'estero non vive in Italia, ci viene poco e non lavora qui, salvo casi particolari, tantomeno ci pagale tasse, che magari non sa neanche a quanto ammontano, come le bollette. Certo, se qui ha dei parenti gli spiace, ma cosa vuoi che ne sappia o gliene freghi se la sinistra da anni battaglia non per diminuire la pressione fiscale ma perché si dica "ministra" al posto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Altro che "Scegli"! Ma quale cartellone con una parte rossa, quella dei buoni, e l'altra nera, a evocare i fascistoni Meloni e Salvini! Troppo raffinato lo slogan la "Scienza e i vaccini" contrapposto ai "No Vax". Per farcela Letta avrebbe dovuto affidarsi a uno slogan molto più sincero sui manifesti elettorali: «Pd, se non lo conosci, lo voti». Schietto, appunto, e veritiero. I Dem, nella circoscrizione, dunque lontano dall'Italia, hanno vinto, e il motivo è semplice: chi vota all'non vive in Italia, ci viene poco e non lavora qui, salvo casi particolari, tantomeno ci pagale tasse, che magari non sa neanche a quanto ammontano, come le bollette. Certo, se qui ha dei parenti gli spiace, ma cosa vuoi che ne sappia o gliene freghi se la sinistra da anni battaglia non per diminuire la pressione fiscale ma perché si dica "ministra" al posto di ...

