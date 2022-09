Già via dal Sion, torna in Italia a gennaio? Proposta per Balotelli dalla Serie B! (Di martedì 27 settembre 2022) Sembra non esserci pace per Mario Balotelli: l’attaccante Italiano, trasferitosi questa estate dall’Adana Demirspor Kulübü al Sion, non si è ambientato in Svizzera e medita un cambio di casacca, sfruttando la finestra di gennaio. D’altro canto il club svizzero e l’allenatore Tramezzani sono rimasti delusi dall’atteggiamento sopra le righe del giocatore fuori dal campo e dal suo poco impegno durante le sesSioni di allenamento. Secondo quanto riportato da Quotidiano Nazionale, il Cagliari starebbe pensando proprio a Balotelli per rinforzare il reparto offensivo. Il tecnico Liverani, infatti, spera in uno sforzo della società per poter avere a disposizione un nuovo attaccante che possa guidare la squadra verso una tortuosa risalita in Serie A. ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 settembre 2022) Sembra non esserci pace per Mario: l’attaccanteno, trasferitosi questa estate dall’Adana Demirspor Kulübü al, non si è ambientato in Svizzera e medita un cambio di casacca, sfruttando la finestra di. D’altro canto il club svizzero e l’allenatore Tramezzani sono rimasti delusi dall’atteggiamento sopra le righe del giocatore fuori dal campo e dal suo poco impegno durante le sesi di allenamento. Secondo quanto riportato da Quotidiano Nazionale, il Cagliari starebbe pensando proprio aper rinforzare il reparto offensivo. Il tecnico Liverani, infatti, spera in uno sforzo della società per poter avere a disposizione un nuovo attaccante che possa guidare la squadra verso una tortuosa risalita inA. ...

