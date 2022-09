Fu a un passo dal Napoli, ma non superò le visite mediche: “Pensai di smettere” (Di martedì 27 settembre 2022) Davide Santon ha da qualche settimana annunciato il ritiro dal calcio giocato. Gli infortuni lo hanno perseguitato per gran parte della sua carriera, impedendogli di esprimere al massimo le sue qualità. Il terzino ex Inter e Roma fu molto vicino al Napoli. Nel corso dell’estate 2016, infatti, il club partenopeo aveva raggiunto un accordo con l’Inter (trasferimento a titolo definitivo per 4 milioni più uno di bonus) per acquistare il calciatore. Santon, però, non superò le visite mediche per via di un problema al ginocchio. Aurelio De Laurentiis, dopo essersi consultato con i responsabili dello staff medico, decise di bloccare l’operazione. Il calciatore è ritornato sull’accaduto durante un’intervista a Tuttosport: Santon (Photo by Cooper NEILL / AFP) Santon sul mancato trasferimento al ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 settembre 2022) Davide Santon ha da qualche settimana annunciato il ritiro dal calcio giocato. Gli infortuni lo hanno perseguitato per gran parte della sua carriera, impedendogli di esprimere al massimo le sue qualità. Il terzino ex Inter e Roma fu molto vicino al. Nel corso dell’estate 2016, infatti, il club partenopeo aveva raggiunto un accordo con l’Inter (trasferimento a titolo definitivo per 4 milioni più uno di bonus) per acquistare il calciatore. Santon, però, nonleper via di un problema al ginocchio. Aurelio De Laurentiis, dopo essersi consultato con i responsabili dello staff medico, decise di bloccare l’operazione. Il calciatore è ritornato sull’accaduto durante un’intervista a Tuttosport: Santon (Photo by Cooper NEILL / AFP) Santon sul mancato trasferimento al ...

