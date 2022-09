(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il problema più annoso che si dovrà affrontare senza perdita di tempo ulteriore è quello dell’incertezza. Oggi è quella che frena gli imprenditori negli investimenti e il vero, a questo punto addirittura, non è quello di una cattiva gestione dei fondima una rinuncia da parte delle imprese ad accedere ai fondi pubblici preferendo non investire sia per il timore di non riuscire a recuperare l’investimento che avere le mani libere dai vincoli che, giustamente, comporta l’accesso ai fondi”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia, Giuseppecoordinatore dell’Osservatorio Next Generation Eu del think tank.eu. “Idel– spiega – impongono, nel caso di quelli destinati alle imprese, il cofinanziamento della spesa ovvero un apporto di mezzi ...

zazoomblog : Elezioni Arleo ( - zazoomblog : Elezioni Arleo ( - lifestyleblogit : Elezioni, Arleo ( -

Padova News

'Oltre a questi impegni già assunti - auspica- dovrà prestare grandissima attenzione alla 'quotidianità' degli italiani condizionati da una inflazione ai massimi e oggi alle prese con ..."Oltre a questi impegni già assunti - auspica- dovrà prestare grandissima attenzione alla 'quotidianità' degli italiani condizionati da una inflazione ai massimi e oggi alle prese con rincari ... Elezioni, Arleo (Competere.eu), “Risposte a incertezze, per Pnrr rischio bandi deserti” – Padovanews Lo dice all'Adnkronos/Labitalia, Giuseppe Arleo coordinatore dell’Osservatorio Next Generation Eu del think tank Competere.eu. "I bandi del Pnrr - spiega - impongono, nel caso di quelli destinati alle ...Contratti in scadenza rinnovati, contratti in corso appaltati: scombinate le carte in tavola. A Viggiano la faccenda non cambia ...