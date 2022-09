“Arresto e colpo di Stato” Che cosa succede in Cina | riappare Xi

(Di martedì 27 settembre 2022) Il presidente cinese, Xi Jinping,in pubblico dopo giorni di speculazioni sulla sua sorte, a una mostra sulla «Nuova Era» cinese, concetto da lui promosso nel corso degli anni. Alla mostra erano presenti anche gli altri sei membri del Comitato Permanente del Politburo, vertice del potere decisionale del Partito Comunista Cinese. Xi era scomparso dalla scena pubblica dopo il ritorno a Pechino dal vertice della Shanghai Cooperation organization di Samarcanda, in Uzbekistan, a metà settembre dove aveva incontrato anche Vladimir Putin, presidente della Russia. Nella visita di oggi alla mostra alla Beijing Exhibition Hall, Xi ha sottolineato la necessità di «lavorare sodo e andare avanti con coraggio per scrivere un nuovo capitolo nella costruzione di un Paese socialista moderno a tutto tondo e ottenere nuove vittorie per il socialismo con caratteristiche cinesi». ...

