Alluvione Marche | oggi i funerali del piccolo Mattia

(Adnkronos) – Lutto cittadino oggi nei comuni di Barbara e di San Lorenzo in Campo, per i funerali di Mattia, il bambino di 8 anni tra le vittime dell'Alluvione delle Marche. Le esequie si terranno a Barbara alle 15. I primi cittadini dei due paesi, dove abitano il papà e la mamma del bambino, si sono stretti alla famiglia proclamando la giornata di lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione. Bandiere a mezz'asta nella sede comunale e negli edifici pubblici e privati. "Con questo lutto cittadino la comunità tutta si stringe in un unico grande abbraccio ed esprime tutta la vicinanza e il cordoglio a tutti i familiari del caro Mattia", ha sottolineato il sindaco di Barbara, Riccardo Pasqualini.

