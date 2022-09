"Aiuto aiuto!". Sviene in diretta, panico nella casa del GfVip | Video (Di martedì 27 settembre 2022) "Grande Fratello Aiuto! Oh oh!". Corse disperate e urla terrorizzate nella casa del GfVip a Cinecittà: nel corso della diretta pomeridiana su Mediaset Extra e Mediaset Infinity, infatti, i telespettatori hanno potuto assistere alla scena raggelante del malore di Cristina Quaranta, svenuta e stramazzata sul pavimento priva di conoscenza. Le altre concorrenti presenti stavano chiacchierando del più e del meno, qualcuna riposava sul divano. Carolina Marconi aveva appena finito la doccia. A un certo punto le telecamere della casa colgono il momento esatto in cui la Quaranta si sente male e i microfoni captano un tonfo sordo. Sembra essere caduto qualcosa, e infatti inizialmente nessuno sembra in allerta. Poi però i coinquilini più vicini alla Quaranta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) "Grande Fratello! Oh oh!". Corse disperate e urla terrorizzatedela Cinecittà: nel corso dellapomeridiana su Mediaset Extra e Mediaset Infinity, infatti, i telespettatori hanno potuto assistere alla scena raggelante del malore di Cristina Quaranta, svenuta e stramazzata sul pavimento priva di conoscenza. Le altre concorrenti presenti stavano chiacchierando del più e del meno, qualcuna riposava sul divano. Carolina Marconi aveva appena finito la doccia. A un certo punto le telecamere dellacolgono il momento esatto in cui la Quaranta si sente male e i microfoni captano un tonfo sordo. Sembra essere caduto qualcosa, e infatti inizialmente nessuno sembra in allerta. Poi però i coinquilini più vicini alla Quaranta ...

