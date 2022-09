Verona | Setti prosciolto dalle accuse di autoriciclaggio | il comunicato

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il presidente delMaurizioè statodopo ledie appropriazione indebita Come spiegato dalla FIGC con un, il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Roberto Proietti hail presidente delMaurizioe la società gialloblù, dopo che il presidente dei veneti era stato deferito a seguito delle indagini della Guardia di Finanza di Bologna per appropriazione indebita e, nell’ambito dell’operazione “Scala Greca”. Sospiro di sollievo per il patron. L'articolo proviene da Calcio News 24.

