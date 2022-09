"Undicesima volta". Come è finito il duello Casini-Sgarbi (Di lunedì 26 settembre 2022) Pier Ferdinando Casini vince la battaglia per un seggio al senato nel collegio di Bologna. L'ex leader dell'Udc, ora con il Pd, ha battuto (non senza fatica) Vittorio Sgarbi. Casini ha rischiato di veder sfumare il suo undicesimo scranno in Parlamento, ma col passare delle ore ha accumulato un discreto vantaggio sul critico d'arte. "Rappresento senza alcun imbarazzo la posizione del Pd di cui ho apprezzato il senso dello Stato e le scelte coraggiose che ha fatto, Come sostenere lealmente il governo Draghi. Il muro di Berlino è caduto da quasi 35 anni. Tenerlo in vita artificialmente è ridicolo", aveva detto Casini qualche tempo fa. Poi parlando del suo rapporto con Bologna ha affermato: "Bologna è speciale. Chi ne parla etichettandola Come semplicemente 'di sinistra spesso non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Pier Ferdinandovince la battaglia per un seggio al senato nel collegio di Bologna. L'ex leader dell'Udc, ora con il Pd, ha battuto (non senza fatica) Vittorioha rischiato di veder sfumare il suo undicesimo scranno in Parlamento, ma col passare delle ore ha accumulato un discreto vantaggio sul critico d'arte. "Rappresento senza alcun imbarazzo la posizione del Pd di cui ho apprezzato il senso dello Stato e le scelte coraggiose che ha fatto,sostenere lealmente il governo Draghi. Il muro di Berlino è caduto da quasi 35 anni. Tenerlo in vita artificialmente è ridicolo", aveva dettoqualche tempo fa. Poi parlando del suo rapporto con Bologna ha affermato: "Bologna è speciale. Chi ne parla etichettandolasemplicemente 'di sinistra spesso non ...

