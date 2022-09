Ultime Notizie – Elezioni 2022, +Europa chiede riconteggio dei voti (Di lunedì 26 settembre 2022) “E’ un risultato che ha dello straordinario. Se si confrontano i sondaggi prima del voto con il di fatto 3% delle urne, con il 2,95 al senato, c’è un margine di 0,05. Una sorta di errore statistico, e per questo, siccome si tratta di poco più di 10mila voti, chiederemo il riconteggio dei voti”. Lo ha detto alla conferenza stampa post elettorale Benedetto Della Vedova di +Europa. “E un risultato politico importante che non si è trasformato in risultato elettorale”, ha aggiunto. “La richiesta di riconteggio dei voti è, a mio modesto avviso, necessaria e dovuta”, ha detto Emma Bonino, in collegamento video. “C’è chi si dispiace del risultato, un po’ tardi e in modo un po’ ipocrita, perché, a meno che non sia completamente scemo, lo sapeva perfettamente”, ha detto ancora ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 26 settembre 2022) “E’ un risultato che ha dello straordinario. Se si confrontano i sondaggi prima del voto con il di fatto 3% delle urne, con il 2,95 al senato, c’è un margine di 0,05. Una sorta di errore statistico, e per questo, siccome si tratta di poco più di 10milaremo ildei”. Lo ha detto alla conferenza stampa post elettorale Benedetto Della Vedova di. “E un risultato politico importante che non si è trasformato in risultato elettorale”, ha aggiunto. “La richiesta dideiè, a mio modesto avviso, necessaria e dovuta”, ha detto Emma Bonino, in collegamento video. “C’è chi si dispiace del risultato, un po’ tardi e in modo un po’ ipocrita, perché, a meno che non sia completamente scemo, lo sapeva perfettamente”, ha detto ancora ...

sole24ore : #ElezioniPolitiche2022, ultime notizie. Exit poll: Centro-destra 41-45%, Centro-sinistra 25,5-29,5%, M5S 13,5-17,5%… - sole24ore : #ElezioniPolitiche22, #Conte: nessun cartello o coalizione con il Pd. Gli aggiornamenti in tempo reale sul suto del… - sole24ore : #ElezioniPolitiche2022, prima proiezione: Meloni 24,6%, Pd 19,4%, M5S 16,5%, crolla la Lega: 8,5%, FI 8%, Azione 7,… - TuttoASRoma : INFO BIGLIETTI Real Betis-Roma: dalle 12 di domani l’acquisto del voucher online - zazoomblog : Elezioni ultime notizie. Meloni: non deluderemo gli italiani. Salvini: riorganizzare la Lega. Letta: non mi ricandi… -

BCE, Lagarde: inflazione alta ancora per molto "Questi sviluppi hanno portato a una revisione al ribasso delle ultime proiezioni del personale per la crescita economica per il resto dell'anno in corso e per tutto il 2023. Il personale ora prevede ... Riprese video senza consenso: quando è reato e cosa fare ... mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri indebitamente notizie o ... Ad ogni modo, in attesa di un intervento risolutivo da parte delle Sezioni Unite queste ultime nel 2017 ... Il Sole 24 ORE Countdown Inter-Roma, le ultime su Pellegrini e Dybala Sei giorni all’appuntamento in quella che è stata la casa di Josè Mourinho. Sabato prossimo, in una San Siro che nella passata stagione, per la Roma dello Special One, tutto è stata meno che ospitale. Thiago Motta, c’è un Bologna da convincere Chi nelle ultime ore ha voluto precisare il proprio punto di vista verrà ascoltato, ma Thiago non si farà condizionare da nessuno. Né da Zirkzee, che ha compreso come il suo ruolo e la sua presenza in ... "Questi sviluppi hanno portato a una revisione al ribasso delleproiezioni del personale per la crescita economica per il resto dell'anno in corso e per tutto il 2023. Il personale ora prevede ...... mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri indebitamenteo ... Ad ogni modo, in attesa di un intervento risolutivo da parte delle Sezioni Unite questenel 2017 ... Coronavirus ultime notizie. Oggi altri 10.008 casi (+21,2% sui 7 giorni) e 32 decessi Sei giorni all’appuntamento in quella che è stata la casa di Josè Mourinho. Sabato prossimo, in una San Siro che nella passata stagione, per la Roma dello Special One, tutto è stata meno che ospitale.Chi nelle ultime ore ha voluto precisare il proprio punto di vista verrà ascoltato, ma Thiago non si farà condizionare da nessuno. Né da Zirkzee, che ha compreso come il suo ruolo e la sua presenza in ...