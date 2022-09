Surf | Chris Davidson muore a 45 anni per un pugno fuori da un pub

(Di lunedì 26 settembre 2022) Grave lutto nel mondo del, leggenda australiana, è deceduto dopo aver ricevuto unin un’aggressione subita all’esterno di un pub nel New South Wales, in Australia. La polizia ha spiegato che il 45enne ha sbattuto violentemente la testa su un marciapiede dopo essere caduto a terra per il colpo subito: inutili i soccorsi, con l’exista è morto al Kempsey Hospital. L’aggressore, un uomo di 42, è stato arrestato e accusato di omicidio. La stella diaveva cominciato a farsi strada con prepotenza nel mondo delnel 1996, quando a soli 19sconfisse la star mondiale Kelly Slater, il quale oggi lo ricorda come “uno deiisti più talentuosi che abbia mai incontrato”. ...

La Gazzetta dello Sport

Shock nel mondo del. L'australianoDavidson, 45 anni, è morto dopo aver sbattuto la testa sul marciapiede a seguito di un'aggressione subita fuori da un pub a nord di Sydney sabato sera. È stato preso a pugni ... Chris Davidson has passed away at the age of 45 after being punched outside a pub. A 42-year-old man has been arrested and charged with assault causing death ...