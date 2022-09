Super Sonego: è il titolo Atp numero 80 per l'Italia. E Sinner torna in top ten (Di lunedì 26 settembre 2022) A cinquantuno anni di distanza dal primo titolo centrato da Adriano Panatta l'8 agosto 1971 a Senigallia, l'Italia tocca quota 80 titoli Atp grazie al successo di Lorenzo Sonego nel torneo francese di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 settembre 2022) A cinquantuno anni di distanza dal primocentrato da Adriano Panatta l'8 agosto 1971 a Senigallia, l'tocca quota 80 titoli Atp grazie al successo di Lorenzonel torneo francese di ...

