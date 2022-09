Sonia Bruganelli fa chiarezza sul rapporto con Paolo Bonolis

(Di lunedì 26 settembre 2022)conosce a fondo i social e li utilizza con estrema ironia e distacco, provocando a dovere i followers e suscitando spesso lo sdegno di chi la accusa di essere la regina delle ostentazioni gratuite. Negli ultimi mesi a tener banco è stata la querelle “case separate”. L’opinionista del Gf Vip 7 ha affermato senza problemi che nei prossimi mesi lei e il maritoandranno a vivere in due case diverse: lui con la figlia Silvia, lei con Adele, la più piccola. La notizia non ha fatto altro che solleticare i rumors su una presunta crisi della coppia, voci mai confermate dai diretti interessati. Stavolta però il meccanismo deve essere sfuggito alla stessache, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair, ha spiegato per la prima volta come stanno ...

trash_italiano : IL BLOCCO SUL PORRO DI SONIA BRUGANELLI. #GFVIP - telodogratis : Gf Vip, il marito di Sara Manfuso non è stato rieletto (col Pd): la battutaccia di Sonia Bruganelli - BITCHYFit : Andrea Romano (marito di Sara Manfuso) fuori dal Parlamento: la reazione di Sonia Bruganelli - zazoomblog : Chi è Sonia Bruganelli? Età altezza vita privata e Instagram - #Sonia #Bruganelli? #altezza #privata - infoitcultura : GF VIP 7, Sonia Bruganelli innamorata del nuovo cast e di una concorrente -

a tal proposito - commentando un tweet di Giuseppe Candela - ha così commentato la notizia: E su un ipotetico ingresso di Andrea Romano nella casa del Grande Fratello Vip, ha ...Alla conduzione Alfonso Signorin i e in studio le due opinionistee Orietta Berti. Anche quest'anno è possibile seguire la diretta della casa più spiata d'Italia 24 ore su 24 su ...Sara Manfuso si è fatta notare in questi giorni al Grande Fratello Vip, ma non tutti riescono a collocarla esattamente nel mondo dello spettacolo ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...