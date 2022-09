Saudi Arabia launches Nusuk, an integrated digital platform, to facilitate pilgrim journeys for visitors from around the world (Di lunedì 26 settembre 2022) RIYADH, Saudi Arabia, Sept. 26, 2022 /PRNewswire/



The Ministry of Hajj and Umrah announced today the launch of Nusuk (Nusuk.sa), the official Saudi integrated digital platform that offers all pilgrims and visitors an easy-to-use planning gateway for their journeys to Makkah and Madinah. This e-platform aims to enhance the experience of Muslims visiting the Kingdom of Saudi Arabia from all over the world and facilitate the arrival procedures for visitors to perform Umrah. Nusuk is an initiative of the Vision 2030 pilgrim Experience ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) RIYADH,, Sept. 26, 2022 /PRNewswire/The Ministry of Hajj and Umrah announced today the launch of.sa), the officialthat offers alls andan easy-to-use planning gateway for theirto Makkah and Madinah. This e-aims to enhance the experience of Muslims visiting the Kingdom ofall over theandthe arrival procedures forto perform Umrah.is an initiative of the Vision 2030Experience ...

Liveuamap : Video from Saudi Arabia - immobiliare_it : L’inizio è stato, nel 2016, Saudi Vision e adesso l’Arabia Saudita si dirige verso il diventare il più grande canti… - bd82312772 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Forza Giorgia from Saudi Arabia ????? - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoStoria #Biden difende la DECISIONE DI NON SANZIONARE #MohammedBinSalman per l'omicidio… - erion101010 : Un po’ come andrà con le offerte per l’acquisizione dell’Inter ?? Il fondo americano X offre tot Saudi Arabia il do… -