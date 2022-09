Pd | Montino | ' un disastro | invece delle dimissioni di Letta e di tutti i dirigenti il solito tran tran'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set (Adnkronos) - "Ci saremmo aspettati una conferenza stampa in cui il segretario, dato il risultatoso, annunciava lenon solo due, ma di tutto il gruppo dirigente. Per dare una scossa ad un partito in evidente difficoltà, una sferzata necessaria". Lo scrive su Facebook il sindaco di Fiumicino ed ex senatore Esterino. "Una conferenza stampa in cui si annunciava la nomina di un reggente che traghettasse il partito verso il congresso. È necessario rompere la cappa correntizia che opprime le forze migliori del PD e che mantiene i soliti ai vertici da oltre 10 anni, passando da una sconfitta all'altra, senza mai una vera presa di coscienza degli errori fatti -prosegue-.di avere una reazione forte e immediata, una scossa vera, si ...