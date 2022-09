(Di lunedì 26 settembre 2022) Antonella, dopo un anno e più di forzata inattività, giovedì mattina all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna,dal dottor Dante Dri per eliminare le fibrosi che hanno ...

Gazzetta_it : #Palmisano la svolta per ripartire: sarà operata alla gamba sinistra #atletica -

La Gazzetta dello Sport

Unache può cambiare la vita di tutti: saper pensare bene. Infatti in uno dei miei aforismi ... Giuseppeè nato 26 anni fa a Castellaneta, nel paese del mito Rodolfo Valentino. Ha ...... sono intervenute le autorità locali,il Sindaco, Gianfranco, il Vicesindaco Nunzia ... Al termine della giornata agonistica, sì ècome di consueto la premiazione finale, con tanti premi, ... Palmisano, la svolta per ripartire: sarà operata alla gamba sinistra Con Stefania Palmisano e Nicola Pannofino riprende martedì 27 il ciclo di incontri “Pronti ad agire, insieme possiamo” del Rotary Club Alba ...Artista a tutto tondo, Giuseppe Palmisano ha già sorpreso per la sua padronanza musicale al flauto traverso ed ora si propone scrittore di un libro di aforismi, già disponibile nei negozi Mondadori, L ...