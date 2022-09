Milan, Jacobelli: “Leao? La trattativa si evolverà in modo positivo” | Esclusiva (Di lunedì 26 settembre 2022) Il noto giornalista Xavier Jacobelli si è detto fiducioso sul rinnovo di Rafael Leao con il Milan. Questa la sua analisi sul portoghese Leggi su pianetamilan (Di lunedì 26 settembre 2022) Il noto giornalista Xaviersi è detto fiducioso sul rinnovo di Rafaelcon il. Questa la sua analisi sul portoghese

cielorossonero : RT @PianetaMilan: #Jacobelli: “#Cardinale sa cos’è il #Milan: vuole vincere. Su #Leao…” | Esclusiva #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Jacobelli: “#Cardinale sa cos’è il #Milan: vuole vincere. Su #Leao…” | Esclusiva #ACMilan #SempreMilan - LuigiBevilacq17 : RT @tutticonvocati: ???#Jacobelli: 'Così non se ne esce, la #Juventus non ha un gioco dall'anno scorso. Va bene accampare le attenuanti, ma… - Arianna_82_ : RT @tutticonvocati: ???#Jacobelli: 'Così non se ne esce, la #Juventus non ha un gioco dall'anno scorso. Va bene accampare le attenuanti, ma… - tutticonvocati : ???#Jacobelli: 'Così non se ne esce, la #Juventus non ha un gioco dall'anno scorso. Va bene accampare le attenuanti,… -