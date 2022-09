Maltempo, tempesta su Erice. Sindaca: "Non uscite" (Di lunedì 26 settembre 2022) Palermo, 26 set. (Adnkronos) - "A seguito della tempesta che si è abbattuta sulla nostra città nelle ultime ore, la Sindaca Daniela Toscano ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di Erice per oggi. Si invitano i cittadini a non uscire da casa fino al superamento dello stato di emergenza". E' l'invito rivolto dalla Sindaca di Erice, piccolo borgo del trapanese, dopo il forte temporale che si è abbattuto nella notte sul paese. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Palermo, 26 set. (Adnkronos) - "A seguito dellache si è abbattuta sulla nostra città nelle ultime ore, laDaniela Toscano ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale diper oggi. Si invitano i cittadini a non uscire da casa fino al superamento dello stato di emergenza". E' l'invito rivolto dalladi, piccolo borgo del trapanese, dopo il forte temporale che si è abbattuto nella notte sul paese.

