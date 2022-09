Lotito: “Molisani hanno capito che non sono né uno straniero né uno di passaggio” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Quasi venti punti percentuali più del secondo il Movimento 5 Stelle, doppiato il centrosinistra e Forza Italia trainato oltre il 13%, seconda migliore performance degli azzurri dopo la Calabria. Eccoli i numeri del trionfo di Claudio Lotito in Molise, risultati attesi ma oltre le migliori aspettative, segno di una campagna elettorale vecchio stile, vissuta tra la gente, stringendo mani e dialogando con tutti, anche con gli scontenti. Lotito non ha messo filtri, non ha fatto politica con i social, ed era una partita iniziata con l’handicap di non essere molisano. E’ proprio qui che ha vinto la sua ennesima sfida, coprendo quasi tutti i 136 comuni Molisani, stabilendo un rapporto di empatia straordinario con il territorio. “sono stati trenta giorni bellissimi, il Molise mi è entrato nel cuore. Ho ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – Quasi venti punti percentuali più del secondo il Movimento 5 Stelle, doppiato il centrosinistra e Forza Italia trainato oltre il 13%, seconda migliore performance degli azzurri dopo la Calabria. Eccoli i numeri del trionfo di Claudioin Molise, risultati attesi ma oltre le migliori aspettative, segno di una campagna elettorale vecchio stile, vissuta tra la gente, stringendo mani e dialogando con tutti, anche con gli scontenti.non ha messo filtri, non ha fatto politica con i social, ed era una partita iniziata con l’handicap di non essere molisano. E’ proprio qui che ha vinto la sua ennesima sfida, coprendo quasi tutti i 136 comuni, stabilendo un rapporto di empatia straordinario con il territorio. “stati trenta giorni bellissimi, il Molise mi è entrato nel cuore. Ho ...

