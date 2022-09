Letta getta la spugna e non si ricandida a segretario Pd. Fine di una storia triste (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – Enrico Letta ha deciso di gettare la spugna: non si dimette, ma non si ricandida a segretario del Pd. E’ quanto ha annunciato poco fa, dopo la batosta elettorale rimediata. “Gli italiani hanno scelto, è stata una scelta chiara e netta: l’Italia avrà un governo di destra. E’ un giorno triste per l’Italia e per l’Europa, ci aspettano giorni duri”, ha detto Letta. Un giorno triste lo è sicuramente, ma essenzialmente per lui e per chi lo ha votato. Letta non si ricandida. “Ora il congresso Pd” “Nei prossimi giorni riuniremo gli organi di partito, prenderemo le opportune decisioni per accelerare un percorso che porterà a un congresso di profonda riflessione su cosa vuole essere un nuovo Pd, all’altezza di una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set – Enricoha deciso dire la: non si dimette, ma non sidel Pd. E’ quanto ha annunciato poco fa, dopo la batosta elettorale rimediata. “Gli italiani hanno scelto, è stata una scelta chiara e netta: l’Italia avrà un governo di destra. E’ un giornoper l’Italia e per l’Europa, ci aspettano giorni duri”, ha detto. Un giornolo è sicuramente, ma essenzialmente per lui e per chi lo ha votato.non si. “Ora il congresso Pd” “Nei prossimi giorni riuniremo gli organi di partito, prenderemo le opportune decisioni per accelerare un percorso che porterà a un congresso di profonda riflessione su cosa vuole essere un nuovo Pd, all’altezza di una ...

