Le forze 'anti - sistema' fuori dal Parlamento: nessuno ha superato la soglia del 3% (Di lunedì 26 settembre 2022) Le cosiddette forze anti sistema hanno assistito a una debacle elettorale: da Paragone ad Adinolfi, passando per Cunial e Rizzo, tutti sono rimasti al di sotto della soglia di sbarramento del 3% e ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 settembre 2022) Le cosiddettehanno assistito a una debacle elettorale: da Paragone ad Adinolfi, passando per Cunial e Rizzo, tutti sono rimasti al di sotto delladi sbarramento del 3% e ...

fattoquotidiano : Ibiza, blitz anti-‘ndrangheta congiunto delle forze italiane e spagnole: 32 arresti, sequestrati droga, armi e cont… - PivaEdoardo : RT @giordi63: @Hochyjazz @MarceVann La sconfitta è partita da mo'! Soprattutto per non avere unito le forze anti sistema. Complimenti a tut… - dur_matt : Chiaramente le elezioni sono influenzate dal momento. Se si fosse votato a marzo le forze anti sistema avrebbero pr… - giordi63 : @Hochyjazz @MarceVann La sconfitta è partita da mo'! Soprattutto per non avere unito le forze anti sistema. Complimenti a tutti. - v3rd3acqua : RT @byoblu: 'Se si guardano i singoli programmi delle forze anti sistema, vi erano tante proposte diverse e la gente potrebbe anche essersi… -