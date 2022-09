Inter, Dimarco-gol in Nazionale: 'Quanta strada per arrivare qui, adesso mi godo la serata' (Di lunedì 26 settembre 2022) Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il difensore dell'Inter, Federico Dimarco, si è detto soddisfatto per la prestazione e per... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022)venuto ai microfoni di Rai Sport, il difensore dell', Federico, si è detto soddisfatto per la prestazione e per...

Inter : A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 32 Di… - Federico_FR24 : Gran partita di Dimarco, ma se pensate che non sia titolare inamovibile a sinistra per una delle tante fisse di Inz… - FcInterNewsit : Italia, Dimarco non nasconde l'emozione: 'Un gol che sognavo fin da bambino' - internewsit : FOTO - Dimarco esulta per l'Italia: «Un gol che sognavo fin da bambino» - - cmdotcom : #Dimarco e #Bastoni, le due facce dell'#Inter: messaggi opposti per #Inzaghi -