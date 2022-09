Il piffero del Tavoliere Emiliano andò per suonare e finì suonato | Pd pugliese al 16%

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 26 settembre 2022) Aveva promesso di «far sputare sangue» e invece è lui che ingoia la polvere. Non deve aver passato una notte tranquilla Michele, focoso governatore della Puglia, costretto a fare i conti con una realtà alquanto avara di soddisfazioni per lui e per il suo Pd, inchiodato in quella regione a un 16,06 per cento che ne fa uno dei risultati peggiori d’Italia. Povero: come il suo compare campano De Luca, credeva che anche alle elezioni politiche funzionasse il richiamo della foresta, la leva di sindaci, assessori, direttori generali e sanitari Asl o la mobilitazione della fitta rete clientelare ramificata in aziende partecipate, controllate o semplicemente foraggiate. Errore. Nella regione diFdI, Lega e Fi al 41,41% In questo caso l’appeal del potere locale conta poco o niente. E allora per i cacicchi sono guai, ...