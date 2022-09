Elezioni | Bonelli | “Ora l’alleanza Verdi-SI sarà ponte per un dialogo tra Pd e Movimento 5 stelle”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 settembre 2022) “Non esprimiamo giudizio sulle scelte di Enrico Letta all’interno del partito democratico ma pensiamo che ora ci sia bisogno di unall’interno del centrosinistra con ile noi lo favoriremo”.Lo ha detto il leader deiAngeloa margine una conferenza stampa convocata per commentare il risultato dellepolitiche. “Responsabilità, chiarezza e unità sono mancati al centrosinistra tanto da portare l’estrema destra in Parlamento. Lo possiamo notare anche dal fatto che Emma Bonino è fuori dal Parlamento, perché Carlo Calenda con Azione ha favorito la vittoria della destra in quel collegio” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.