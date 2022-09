Calenda: “Governo dura poco, poco più di 6 mesi. Pd riaprirà a M5S” (Di lunedì 26 settembre 2022) Dalle elezioni politiche 2022 uscirà un Governo che durerà sei mesi o poco più. “Lo dico sulla base delle divisioni che li contraddistinguono, in campagna elettorale non ho visto una nota di compattezza”, dice il leader di Azione, Carlo Calenda, in conferenza stampa. “Se prendete i voti generali, abbiamo un paese che al 70% ha votato partiti che non hanno votato per niente o parzialmente la fiducia a Draghi, che hanno preso posizione contro le infrastrutture, questo è un dato importante. Il Paese ha consapevolmente scelto di andare avanti sulla strada del populismo: c’è un paradosso pero’ perché il 50% degli italiani ha detto di apprezzare Draghi, poi pero’ si votano i politici che sono l’opposto. In democrazia l’elettore è il re ma riteniamo che questa democrazia che porta i cittadini a votare, con ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022) Dalle elezioni politiche 2022 uscirà unche durerà seipiù. “Lo dico sulla base delle divisioni che li contraddistinguono, in campagna elettorale non ho visto una nota di compattezza”, dice il leader di Azione, Carlo, in conferenza stampa. “Se prendete i voti generali, abbiamo un paese che al 70% ha votato partiti che non hanno votato per niente o parzialmente la fiducia a Draghi, che hanno preso posizione contro le infrastrutture, questo è un dato importante. Il Paese ha consapevolmente scelto di andare avanti sulla strada del populismo: c’è un paradosso pero’ perché il 50% degli italiani ha detto di apprezzare Draghi, poi pero’ si votano i politici che sono l’opposto. In democrazia l’elettore è il re ma riteniamo che questa democrazia che porta i cittadini a votare, con ...

