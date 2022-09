Calcio | Lecce quinta squadra più giovane dei cinque maggiori campionati europei

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il Valencia è lapiùdeicon una media di 23,99 anni ed il 25% dei minuti giocati da giocatori dell’Under 21. Subito dietro spiccano lo Stoccarda in Germania (24.22 anni), il Southampton in Inghilterra (24.40 anni), ilin Italia (24.56 anni) e lo Stade de Reims in Francia (24.83 anni). E’ quanto si evince dal Cies Football Observatory Weekly Post, che ha classificato i club di sessantain tutto il mondo (escluse le squadre B) in base all’età media delle formazioni schierate durante la stagione corrente o l’ultima completata. Per quanto riguarda la Serie A oltre ai salentini c’è l’Empoli in decima posizione con 25.31 anni. SportFace.