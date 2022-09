Bce | Lagarde “Prevediamo nuovi rialzi dei tassi di interesse”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 settembre 2022) BRUXELLES (ITALPRESS) – “Le conseguenze economiche della guerra in Ucraina per l'area euro hanno continuato a farsi sentire dal nostro ultimo incontro in giugno e le prospettive si fanno più fosche”. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine, in audizione alla commissione Affari economici del Parlamento europeo. “Allo stato attuale – aggiunge –di aumentare ulteriormente idinei prossimi incontri per smorzare la domanda e prevenire il rischio di un persistente spostamento al rialzo delle aspettative di inflazione”. “L'inflazione rimane troppo alta ed è probabile che rimanga al di sopra del nostro obiettivo” del 2% “per un lungo periodo”. (ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-