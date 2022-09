Bastistuta a sorpresa | «Ecco le mie due favorite per lo scudetto»

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’ex attaccante di Roma e Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha parlato a La Gazzetta dello sport indicando le sue preferenze per lo. Le dichiarazioni Le parole di Batistuta sul campionato appena iniziato:– «Atalanta e Udinese sono due squadre che mi piacciono molto, attaccano e cercano la vittoria in tutti i modi. Provano a fare gol con tanti giocatori. Anche il Napoli gioca un grande calcio, la squadra di Spalletti la considero una delleinsieme al Milan» L'articolo proviene da Calcio News 24.

